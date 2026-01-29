Энрике о том, стал ли Сафонов первым номером «ПСЖ»: «Вам станет понятно, когда увидите мои решения. Прошу футболистов всегда быть готовыми»

Российский вратарь, вернувшись после травмы, сыграл в стартовом составе парижан и отразил три из четырех ударов соперника.
— Матвей Сафонов вышел на поле сразу же после возвращения из-за травмы. Стал ли он вратарем номер один?
— Не могу ничего сказать. Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей.
Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше, — сказал Луис Энрике.
Сафонов вернулся после исторической серии — но «ПСЖ» мимо топ-8. Не продавили «Ньюкасл».
