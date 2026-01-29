Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Энрике о том, стал ли Сафонов первым номером «ПСЖ»: «Вам станет понятно, когда увидите мои решения. Прошу футболистов всегда быть готовыми»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1) ответил на вопрос про Матвея Сафонова.

Источник: Спортс"

Российский вратарь, вернувшись после травмы, сыграл в стартовом составе парижан и отразил три из четырех ударов соперника.

— Матвей Сафонов вышел на поле сразу же после возвращения из-за травмы. Стал ли он вратарем номер один?

— Не могу ничего сказать. Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей.

Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше, — сказал Луис Энрике.

Сафонов вернулся после исторической серии — но «ПСЖ» мимо топ-8. Не продавили «Ньюкасл».

