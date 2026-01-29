Жоао Педро, Мак Аллистер, Скьеллеруп и Тилльман — претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Нападающий «Челси» Жоао Педро сделал дубль в матче против «Наполи» (3:2).
Вингер «Бенфики» Андреас Скьеллеруп забил два мяча в ворота «Реала» (4:2).
Атакующий полузащитник «Байера» Малик Тилльман дважды отличился в игре с «Вильярреалом» (3:0).
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер оформил дубль в матче против «Карабаха» (6:0).
