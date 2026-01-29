Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Трубин о голе «Реалу»: «Сумасшедший момент. Не понимал, что нужно “Бенфике” для прохода дальше. Араужу и Силва кричали: “Один, один”. А я такой: “Что?”

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после того, как забил «Реалу» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Голкипер отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил португальскому клубу с 24-го места выйти в плей-офф турнира.

«Я не понимал, что нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали: “Один, один”. А я такой: “Что?”.

Но потом я увидел, как все говорят, что мне нужно идти вперед. Я также обратил внимание на тренера, поэтому я пошел вперед, вошел в штрафную, и я не знаю… Не знаю, что сказать.

Это был сумасшедший момент. Я не привык забивать. Мне 24 года, и у меня получилось сделать это в первый раз. Невероятно", — сказал Анатолий Трубин.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!