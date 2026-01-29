Трубин о голе «Реалу»: «Сумасшедший момент. Не понимал, что нужно “Бенфике” для прохода дальше. Араужу и Силва кричали: “Один, один”. А я такой: “Что?”

Голкипер отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил португальскому клубу с 24-го места выйти в плей-офф турнира.
«Я не понимал, что нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали: “Один, один”. А я такой: “Что?”.
Но потом я увидел, как все говорят, что мне нужно идти вперед. Я также обратил внимание на тренера, поэтому я пошел вперед, вошел в штрафную, и я не знаю… Не знаю, что сказать.
Это был сумасшедший момент. Я не привык забивать. Мне 24 года, и у меня получилось сделать это в первый раз. Невероятно", — сказал Анатолий Трубин.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!