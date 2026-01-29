Ямаль о 5-м месте «Барсы» в ЛЧ: «Мы проведем на два матча меньше — это позволяет чувствовать себя спокойнее, учитывая наше количество игр»

Каталонцы заняли пятое место на общем этапе вышли и пропустят раунд плей-офф.
"Мы хотели попасть в восьмерку лучших, и я очень рад победе. Соперник выглядел очень сильно после их первого гола, но я рад, что нам удалось сделать камбэк.
В Лиге чемпионов я чувствую себя свободнее, счастливее. Я играю ситуации один в один или два в одного. Меня радует, когда я могу дать команде преимущество.
Позволяет чувствовать себя спокойнее то, что мы проведем на два матча меньше, учитывая количество игр, которые мы играем", — сказал Ламин Ямаль.