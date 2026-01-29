Киву про 2:0 с «Дортмундом»: «Интер» достигнул колоссального прогресса за два месяца. Этот результат может придать команде уверенность — мы сыграли зрело"

"Мы получили то, что заслужили. Нет смысла оглядываться назад и думать о том, чего мы не сделали, а следует сосредоточиться на том, что сделали.
На этом стадионе было непросто, учитывая энергию болельщиков соперника. Мы сыграли зрело. В первом тайме могли бы проявить больше решимости в атаке, были немного поверхностны.
Команда усердно работает, за последние два месяца достигнут колоссальный прогресс. Этот результат может придать команде настоящую уверенность.
Нужно отдать должное парням. Скромность — ключевое слово для всего, что происходит в этой раздевалке, ведь 25 игроков делают все возможное, чтобы стать главными героями, потому что они знают, что у каждого из них есть возможность проявить себя и внести свой вклад в успех команды", — сказал Кристиан Киву.