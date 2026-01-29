Киву про 2:0 с «Дортмундом»: «Интер» достигнул колоссального прогресса за два месяца. Этот результат может придать команде уверенность — мы сыграли зрело"

Нужно отдать должное парням. Скромность — ключевое слово для всего, что происходит в этой раздевалке, ведь 25 игроков делают все возможное, чтобы стать главными героями, потому что они знают, что у каждого из них есть возможность проявить себя и внести свой вклад в успех команды", — сказал Кристиан Киву.