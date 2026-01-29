Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Гвардиола о матче «Бенфика» — «Реал»: «Когда вратарь отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Если бы “Мадрид” забил, то “Сити” не попа

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что следил за концовкой матча группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (4:2).

Источник: Спортс"

«Горожане» в своем матче обыграли «Галатасарай» (2:0). Португальский клуб забил мадридцам четвертый мяч благодаря голу вратаря команды Анатолия Трубина, и сумел выйти в раунд плей-офф.

«Мы всей командой следили за концовкой матча, но не знали, что “Бенфике” нужен один гол для прохода дальше. Поэтому когда голкипер отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Потому что если “Реал” забил, то мы бы не попали в первую восьмерку.

Но для Жозе Моуринью это была хорошая стратегия — забить четвертый гол", — сказал Пеп Гвардиола.

«Да, конечно», — ответил Пеп на вопрос о том, отправит ли он сообщение Моуринью.