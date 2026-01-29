Гвардиола о матче «Бенфика» — «Реал»: «Когда вратарь отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Если бы “Мадрид” забил, то “Сити” не попа

«Мы всей командой следили за концовкой матча, но не знали, что “Бенфике” нужен один гол для прохода дальше. Поэтому когда голкипер отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Потому что если “Реал” забил, то мы бы не попали в первую восьмерку.