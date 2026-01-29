Гвардиола о матче «Бенфика» — «Реал»: «Когда вратарь отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Если бы “Мадрид” забил, то “Сити” не попа

«Горожане» в своем матче обыграли «Галатасарай» (2:0). Португальский клуб забил мадридцам четвертый мяч благодаря голу вратаря команды Анатолия Трубина, и сумел выйти в раунд плей-офф.
«Мы всей командой следили за концовкой матча, но не знали, что “Бенфике” нужен один гол для прохода дальше. Поэтому когда голкипер отправился вперед, мы такие: “Почему ты туда пошел?”. Потому что если “Реал” забил, то мы бы не попали в первую восьмерку.
Но для Жозе Моуринью это была хорошая стратегия — забить четвертый гол", — сказал Пеп Гвардиола.
«Да, конечно», — ответил Пеп на вопрос о том, отправит ли он сообщение Моуринью.