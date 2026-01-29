Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Арбелоа о поражении от «Бенфики»: «Не согласен с тем, что матч сложился так из-за того, что два форварда “Реала” недостаточно много бегали»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Бенфики» (2:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Если вы считаете, что игра сложилась так из-за того, что два нападающих недостаточно много бегали, то я с этим категорически не согласен.

Мы были далеки от того, какую игру хотели показать, учитывая сложность матча, требования соперника, атмосферу, их мотивацию и наши собственные цели.

Думаю, мы не смогли показать необходимый уровень игры на протяжении всех 90 минут. Мы знали, что нам предстоит много работы, и понимаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Чтобы выиграть такой матч, нужно хорошо делать много вещей, а не только одну, и делать это на протяжении всех 90 минут", — заявил Альваро Арбелоа.

