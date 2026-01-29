Ричмонд
Конте о поражении 2:3: «Наполи» заслуживал гораздо большего — хотя бы выход в плей-офф ЛЧ. Мы сыграли если не на том же уровне, то даже лучше, чем «Челси»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте дал комментарий после поражения от «Челси» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Итальянская команда стала 30-й в общем этапе и не вышла в плей-офф турнира.

"Жоао Педро сделал разницу в этом матче. Впечатляющий футболист.

Мы испытываем огромную гордость и удовлетворение, потому что, несмотря на отсутствие более половины состава, мы сыграли если не на том же уровне, то даже лучше, чем «Челси», и заслуживали гораздо большего.

Очень горжусь нашими ребятами, потому что мы прессинговали соперника, создавали моменты, боролись за каждый мяч. Жаль. Мы заслуживали хотя бы выход в плей-офф", — сказал Антонио Конте.

Конте вылетел, «Ливерпуль» резвился, «Карабах» счастлив даже с 0:6, трое наших вышли. Главное в ЛЧ, кроме Трубина.