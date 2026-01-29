Корнеев о «Локомотиве»: «Монтеса за 7 млн отправил бы туда хоть на велосипеде. Можно реинвестировать в более интересного игрока с перспективой»

Ранее появилась информация, что «Бешикташ» предложил около семи миллионов евро за Монтеса.
— Кто нужен «Локомотиву»? На какие позиции?
— В смысле нужен? Насколько я понимаю, сейчас у «Локомотива» нет бюджета. Кто им нужен? Никто. Скорее всего, будут искать варианты на российском рынке.
Думаю, речь точно не пойдет об иностранцах. Плюс я слышал, что за Монтеса предлагают 7 миллионов. Я бы уже отправил его туда хоть на велосипеде.
— Даже учитывая отсутствие денег на трансферы?
— Если ты получаешь 7 миллионов, их можно реинвестировать в более интересного игрока с перспективой на будущее.
Сказать парню спасибо за все — и за хорошее, и за плохое. Мне кажется, это точно стоит сделать. Но руководству виднее, — сказал Игорь Корнеев.