Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Корнеев о «Локомотиве»: «Монтеса за 7 млн отправил бы туда хоть на велосипеде. Можно реинвестировать в более интересного игрока с перспективой»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев предложил клубу продать защитника Сесара Монтеса.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация, что «Бешикташ» предложил около семи миллионов евро за Монтеса.

— Кто нужен «Локомотиву»? На какие позиции?

— В смысле нужен? Насколько я понимаю, сейчас у «Локомотива» нет бюджета. Кто им нужен? Никто. Скорее всего, будут искать варианты на российском рынке.

Думаю, речь точно не пойдет об иностранцах. Плюс я слышал, что за Монтеса предлагают 7 миллионов. Я бы уже отправил его туда хоть на велосипеде.

— Даже учитывая отсутствие денег на трансферы?

— Если ты получаешь 7 миллионов, их можно реинвестировать в более интересного игрока с перспективой на будущее.

Сказать парню спасибо за все — и за хорошее, и за плохое. Мне кажется, это точно стоит сделать. Но руководству виднее, — сказал Игорь Корнеев.