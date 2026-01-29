Жозе Моуринью: «Я извинился перед Арбелоа за то, как отпраздновал четвертый гол “Бенфики”. Альваро — футбольный человек»

Португальская команда обыграла «Реал» (4:2) в игре группового этапа. Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин забил гол на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму — этот мяч обеспечил команде выход в плей-офф турнира.
После финального свистка главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подошел к Моуринью, чтобы обняться.
— Что вы сказали Арбелоа?
— Я извинился за то, как праздновал. Он футбольный человек и знает, что в такие моменты мы обо всем забываем, — заявил Жозе Моуринью.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!