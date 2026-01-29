Росеньор про 3:2 с «Наполи»: «Самое приятное — настрой “Челси”, позволивший позитивно отреагировать на сложный первый тайм. Я просил игроков прессинговать так, как они никогда не делали»

"Самый приятный момент — коллективный настрой команды, позволивший позитивно отреагировать на сложный первый тайм. Мы прошли дальше в турнире — это самое главное.
Я очень горжусь игроками. В первом тайме я просил их прессинговать совершенно по-другому, так, как они никогда раньше не делали и почти это не тренировали.
Время, которое у нас есть в ближайшие несколько недель, поможет нам стать лучше, но при этом по-прежнему нужно выигрывать матчи.
Я стараюсь работать изо всех сил вместе с командой, с тренерским штабом, и надеюсь, у нас будет еще много таких замечательных вечеров", — сказал Лиэм Росеньор.
У Росеньора 5 побед в 6 матчах в «Челси» и поражение от «Арсенала».