Слот о «Ливерпуле»: «Рады выходу сразу в ⅛ ЛЧ — еще два года назад играли в ЛЕ и вылетели в четвертьфинале от “Аталанты”. Второй сезон подряд мы в восьмерке»

"Попасть в восьмерку лучших — это то, чего ты хочешь, когда начинается Лига чемпионов.
Это помогает, потому что ты пропускаешь один раунд, в котором порой приходится играть против сложного соперника.
Мы очень рады, что сразу вышли в ⅛ финала, особенно потому, что всего два года назад мы играли в Лиге Европы и вылетели в четвертьфинале от «Аталанты».
Таким образом, второй сезон подряд мы оказываемся в ⅛ финала. И в прошлом сезоне мы очень хотели большего, и в этом мы тоже будем стремиться к большему", — сказал Арне Слот.
