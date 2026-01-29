Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Слот о «Ливерпуле»: «Рады выходу сразу в ⅛ ЛЧ — еще два года назад играли в ЛЕ и вылетели в четвертьфинале от “Аталанты”. Второй сезон подряд мы в восьмерке»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Карабахом» (6:0) высказался о выходе мерсисайдской команды в плей-офф Лиги чемпионов с третьего места в общем этапе.

Источник: Спортс"

"Попасть в восьмерку лучших — это то, чего ты хочешь, когда начинается Лига чемпионов.

Это помогает, потому что ты пропускаешь один раунд, в котором порой приходится играть против сложного соперника.

Мы очень рады, что сразу вышли в ⅛ финала, особенно потому, что всего два года назад мы играли в Лиге Европы и вылетели в четвертьфинале от «Аталанты».

Таким образом, второй сезон подряд мы оказываемся в ⅛ финала. И в прошлом сезоне мы очень хотели большего, и в этом мы тоже будем стремиться к большему", — сказал Арне Слот.

Конте вылетел, «Ливерпуль» резвился, «Карабах» счастлив даже с 0:6, трое наших вышли. Главное в ЛЧ, кроме Трубина.