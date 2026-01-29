Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.37
П2
6.98
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.79
П2
3.39
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.47
П2
4.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.76
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.12
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.81
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.57
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.00
П2
4.32
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.59
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.45
П2
1.36
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.38
П2
6.59
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.82
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.54
П2
2.47
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
13.00

Точилин не считает Дзюбу лучшим в РПЛ: «По статистике, наверное, да, но дальше — дело вкуса. Знал многих, кто был лучше него — Титов, Аленичев, Лоськов, Кержаков»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин не считает Артема Дзюбу лучшим футболистом в истории чемпионата России.

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».

— Это его личное мнение, я знал других игроков РПЛ, которые были лучше, чем Дзюба, на мой взгляд. Их много, всех не перечислить. Он нападающий, по статистике он забил много голов. В этом смысле, наверное, да. Но это статистика, а дальше — это дело предпочтения, вкуса.

— Кто был лучше Дзюбы?

— У нас было много футболистов: Титов, Аленичев, Лоськов, тот же Кержаков, Терехин. То, что Дзюба себя таким считает… Отчасти, он может так делать. Это его вывод, его предпочтение. Он не видит себе конкурентов, но эта ситуация спорная, потому что были разные периоды, разные поколения, — сказал Точилин.