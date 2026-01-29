Точилин не считает Дзюбу лучшим в РПЛ: «По статистике, наверное, да, но дальше — дело вкуса. Знал многих, кто был лучше него — Титов, Аленичев, Лоськов, Кержаков»

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».
— Это его личное мнение, я знал других игроков РПЛ, которые были лучше, чем Дзюба, на мой взгляд. Их много, всех не перечислить. Он нападающий, по статистике он забил много голов. В этом смысле, наверное, да. Но это статистика, а дальше — это дело предпочтения, вкуса.
— Кто был лучше Дзюбы?
— У нас было много футболистов: Титов, Аленичев, Лоськов, тот же Кержаков, Терехин. То, что Дзюба себя таким считает… Отчасти, он может так делать. Это его вывод, его предпочтение. Он не видит себе конкурентов, но эта ситуация спорная, потому что были разные периоды, разные поколения, — сказал Точилин.