Виктор Панченко: «Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе по всем параметрам — как он корпус ставит, как открывается. Артем — лучший российский нападающий за последние лет 15»

«Для российского футбола лучший нападающий за последние лет 15, конечно, Дзюба. На чемпионате мира он очень помог сборной России. “Акрон” держится благодаря его действиям на поле. В “Локомотиве” тоже неплохо играл. Его статистика там в таком возрасте меня удивляла.
Почему не Павлюченко или Кержаков? Дзюба всегда в России играл, всегда на виду был. Честно, по всем параметрам Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе. Как он корпус ставит, как он открывается, как выигрывает верховые мячи, наверное, процентов 95, как он забивает, как он передачи отдает. Здесь он интереснее, чем Павлюченко с Кержаковым.
В тактическом плане тоже лучше в составе иметь Дзюбу, чем Спящего гиганта или футбольного Александра Великого", — сказал Панченко.