Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
П1
1.42
X
5.37
П2
6.98
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
П1
2.12
X
3.85
П2
3.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
П1
1.67
X
4.50
П2
4.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
П1
1.45
X
5.26
П2
7.02
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
П1
2.35
X
3.80
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
П1
1.24
X
6.76
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
П1
4.80
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
П1
1.30
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
П1
2.05
X
3.60
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
П1
1.81
X
4.00
П2
4.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
П1
2.25
X
3.59
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
П1
8.75
X
5.59
П2
1.35
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
П1
1.86
X
3.89
П2
4.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
П1
1.55
X
4.32
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
П1
5.60
X
3.84
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
П1
2.90
X
3.54
П2
2.47
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
П1
1.18
X
8.25
П2
14.25

Виктор Панченко: «Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе по всем параметрам — как он корпус ставит, как открывается. Артем — лучший российский нападающий за последние лет 15»

Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко назвал лучшего российского форварда последних лет.

«Для российского футбола лучший нападающий за последние лет 15, конечно, Дзюба. На чемпионате мира он очень помог сборной России. “Акрон” держится благодаря его действиям на поле. В “Локомотиве” тоже неплохо играл. Его статистика там в таком возрасте меня удивляла.

Почему не Павлюченко или Кержаков? Дзюба всегда в России играл, всегда на виду был. Честно, по всем параметрам Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе. Как он корпус ставит, как он открывается, как выигрывает верховые мячи, наверное, процентов 95, как он забивает, как он передачи отдает. Здесь он интереснее, чем Павлюченко с Кержаковым.

В тактическом плане тоже лучше в составе иметь Дзюбу, чем Спящего гиганта или футбольного Александра Великого", — сказал Панченко.