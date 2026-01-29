Виктор Панченко: «Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе по всем параметрам — как он корпус ставит, как открывается. Артем — лучший российский нападающий за последние лет 15»

Почему не Павлюченко или Кержаков? Дзюба всегда в России играл, всегда на виду был. Честно, по всем параметрам Павлюченко и Кержаков уступают Дзюбе. Как он корпус ставит, как он открывается, как выигрывает верховые мячи, наверное, процентов 95, как он забивает, как он передачи отдает. Здесь он интереснее, чем Павлюченко с Кержаковым.