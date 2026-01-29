Агент Барбоза о Моуринью: «Идут переговоры о назначении в “Реал”. В “Бенфике” он поработает один сезон»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
3
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.60
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.50
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
4.14
X
2.85
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.65
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.65
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.20
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
1
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Маккаби
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
8.25
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.00
П2
5.32
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
60.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.55
П2
3.28
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штурм
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
2
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2

Агент Барбоза о Моуринью: «Идут переговоры о назначении в “Реал”. В “Бенфике” он поработает один сезон»

Агент Паулу Барбоза заявил, что Жозе Моуринью обсуждает с «Реалом» возвращение в Мадрид.

— Все СМИ Португалии только и говорят о победе «Бенфики». Это был важный матч для португальской команды. Да, все были эмоциональны, потому что четвертый гол забили на последней минуте. Произошло чудо.

— Что говорят о Трубине, ставшем автором решающего гола?

— Он забил мяч, потому что Моуринью его отправил. Анатолий вчера хорошо сыграл. Если и говорят о том, что он стал великим вратарем, то это просто эмоции. В «Бенфике» есть и другие футболисты, которые играют важную роль в команде.

— Моуринью снова становится топ-тренером?

— В последнее время он выбирал команды с не очень хорошими условиями. Это ошибка Моуринью. В «Фенербахче» ему было сложно, потому что уровень игроков не тот. У Жозе есть способность готовить молодых игроков, но для этого ему тоже нужны полномочия.

Снова пошли разговоры про Жозе в «Реале». Думаю, что это реально. В «Бенфике» Моуринью поработает один сезон. Идут переговоры по поводу назначения Моуринью в «Реал». Пока он не может дать согласие, но летом есть вероятность, что Жозе вернется в Мадрид, — сказал агент.