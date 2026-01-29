Агент Барбоза о Моуринью: «Идут переговоры о назначении в “Реал”. В “Бенфике” он поработает один сезон»

— Все СМИ Португалии только и говорят о победе «Бенфики». Это был важный матч для португальской команды. Да, все были эмоциональны, потому что четвертый гол забили на последней минуте. Произошло чудо.
— Что говорят о Трубине, ставшем автором решающего гола?
— Он забил мяч, потому что Моуринью его отправил. Анатолий вчера хорошо сыграл. Если и говорят о том, что он стал великим вратарем, то это просто эмоции. В «Бенфике» есть и другие футболисты, которые играют важную роль в команде.
— Моуринью снова становится топ-тренером?
— В последнее время он выбирал команды с не очень хорошими условиями. Это ошибка Моуринью. В «Фенербахче» ему было сложно, потому что уровень игроков не тот. У Жозе есть способность готовить молодых игроков, но для этого ему тоже нужны полномочия.
Снова пошли разговоры про Жозе в «Реале». Думаю, что это реально. В «Бенфике» Моуринью поработает один сезон. Идут переговоры по поводу назначения Моуринью в «Реал». Пока он не может дать согласие, но летом есть вероятность, что Жозе вернется в Мадрид, — сказал агент.