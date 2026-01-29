Жоан Гарсия о «Барсе»: «Ни один другой клуб не вызывает такого ажиотажа — в каждом городе, в каждой стране. Мы были в Саудовской Аравии, Японии — невероятно, сколько у людей э

«Больше всего меня удивило влияние “Барселоны” — и не только в Барселоне или Каталонии, но и в каждом городе и даже каждой стране. Это то, что заметно и извне, но когда ты являешься частью клуба и едешь в любой город, в любую страну…
Мы были в Саудовской Аравии, Японии — невероятно, сколько эмоций все это вызывает у людей и какие чувства бывают у фанатов. В аэропортах, отелях… Это потрясающе. Это удивило меня больше всего.
Понятно, что ни один другой клуб не вызывает такого ажиотажа, как этот, поэтому тебя узнают с большей вероятностью, но это приятно, я к этому нормально отношусь. Это самое большое изменение, но в остальном я продолжаю жить своей жизнью, как и раньше«, — заявил голкипер, летом перешедший в “Барселону” из “Эспаньола”.