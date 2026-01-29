Мария Погребняк о решении суда сократить алименты Аршавина: «Бизнес-принцип такой — если экономить, то на детях ?»

Савеловский суд Москвы ранее удовлетворил иск бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала» к Юлии Барановской о сокращении размера алиментов.
"Андрей Аршавин добился своего: суд снизил алименты ⚖️.
Футболист выиграл дело у своей бывшей супруги Юлии Барановской.
Ранее Аршавин объяснял иск тем, что выплачивает на содержание троих детей более 50% своего дохода.
Видимо, здесь бизнес-принцип такой — если экономить, то на детях ?", — написала Погребняк в своем телеграм-канале.
Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год. У бывшего игрока сборной России четверо детей от двух бывших партнерш, а также дочь от нынешней девушки — Анны Петрушиной.
Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел».