Хави Мартинес про уход Алонсо: «Реал» — особенное место, даже Гвардиола там не преуспел бы. Надо давать игрокам такую свободу, как при Моуринью, Анчелотти. Немного анархии"

«Я не знаю, что именно произошло в “Реале”, я написал Хаби Алонсо сообщение, но он не ответил — наверняка выключил телефон в те дни. Я уверен, что он бы преуспел в Мадриде, но это особенное место, особенный клуб. Думаю, даже Гвардиола там не добился бы успеха.
Игроки должны чувствовать свободу. Нужно делать так, как Моуринью, как Анчелотти. Нужно находить связь с этими игроками, чтобы они чувствовали свободу, чтобы было немного анархии. У них должна быть возможность играть свободно«, — сказал бывший полузащитник “Баварии” в эфире beIN Sports.