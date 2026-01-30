Робби Уильямс: «В Тухеле есть интригующая сумасшедшинка — она и нужна, чтобы выйти на самый верх. Благодаря этому мы можем выиграть ЧМ, но нужно преодолеть психологический барьер»

"Я виделся с ним на Рождество, мы были в одном отеле. Я встретил его и Харри Кейна. Тухель забавный, эксцентричный, есть в нем какая-то интригующая сумасшедшинка, благодаря которой он тебе и нравится.
Чтобы выйти на самый верх, в тебе должно быть что-то безумное, и у Тухеля это есть. И благодаря этому и нашим футболистам мы можем пересечь финишную черту [на ЧМ-2026].
Есть психологическая проблема, которую надо преодолеть. Это последнее, с чем нужно разобраться. Если мы разберемся с менталитетом, то можем выдать серию побед.
Тухель способен помочь нам. Но я не знаю, способны ли мы преодолеть психологический барьер. Убивает именно надежда", — сказал певец.