Робби Уильямс: «В Тухеле есть интригующая сумасшедшинка — она и нужна, чтобы выйти на самый верх. Благодаря этому мы можем выиграть ЧМ, но нужно преодолеть психологический барьер»

Робби Уильямс считает, что Томас Тухель мог бы привести Англию к победе на ЧМ-2026.

"Я виделся с ним на Рождество, мы были в одном отеле. Я встретил его и Харри Кейна. Тухель забавный, эксцентричный, есть в нем какая-то интригующая сумасшедшинка, благодаря которой он тебе и нравится.

Чтобы выйти на самый верх, в тебе должно быть что-то безумное, и у Тухеля это есть. И благодаря этому и нашим футболистам мы можем пересечь финишную черту [на ЧМ-2026].

Есть психологическая проблема, которую надо преодолеть. Это последнее, с чем нужно разобраться. Если мы разберемся с менталитетом, то можем выдать серию побед.

Тухель способен помочь нам. Но я не знаю, способны ли мы преодолеть психологический барьер. Убивает именно надежда", — сказал певец.