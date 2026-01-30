Ричмонд
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Тренер Сенегала — фанатам, желающим отплатить 100 000 долларов его штрафа после финала Кубка Африки: «Прошу не организовывать сбор средств. Направьте их на благо нуждающимся»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав призвал не собирать деньги на оплату его штрафа за поведение в финале Кубка Африки.

Источник: Спортс"

В финале турнира сенегальцы обыграли команду Марокко в дополнительное время (1:0, основное время — 0:0).

На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

Дисциплинарный комитет Конфедерации африканского футбола (CAF) отстранил Тиава на пять матчей и оштрафовал его на 100 000 долларов за «неспортивное поведение».

"Народ Сенегала, моя семья! Показанная вами с момента объявления наказания солидарность глубоко трогает меня. Спасибо вам за любовь, которую вы проявляете ко мне каждый день.

Однако я смиренно прошу вас не организовывать сбор средств на мое имя. Хотя я понимаю и ценю этот проявление щедрости, я призываю вас перенаправить эти средства на более неотложные нужды, на благо тех, кто действительно в них нуждается", — говорится в сообщении Тиава в социальных сетях.

Тренер Сенегала Тиав извинился за то, что увел команду с поля в финале Кубка Африки: «После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов».