Тренер Сенегала — фанатам, желающим отплатить 100 000 долларов его штрафа после финала Кубка Африки: «Прошу не организовывать сбор средств. Направьте их на благо нуждающимся»

В финале турнира сенегальцы обыграли команду Марокко в дополнительное время (1:0, основное время — 0:0).
На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.
Дисциплинарный комитет Конфедерации африканского футбола (CAF) отстранил Тиава на пять матчей и оштрафовал его на 100 000 долларов за «неспортивное поведение».
"Народ Сенегала, моя семья! Показанная вами с момента объявления наказания солидарность глубоко трогает меня. Спасибо вам за любовь, которую вы проявляете ко мне каждый день.
Однако я смиренно прошу вас не организовывать сбор средств на мое имя. Хотя я понимаю и ценю этот проявление щедрости, я призываю вас перенаправить эти средства на более неотложные нужды, на благо тех, кто действительно в них нуждается", — говорится в сообщении Тиава в социальных сетях.
Тренер Сенегала Тиав извинился за то, что увел команду с поля в финале Кубка Африки: «После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов».