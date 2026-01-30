Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в “МЮ” — обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Тухелем, Энрике или Анчелотти, а потом занял их мест

Но я думаю, что сделать Кэррика главным тренером «МЮ» после четырех месяцев в команде и пары лет в «Мидлсбро» — это обречь его на неудачу. Меня беспокоит, что в таком случае мы снова будем смотреть, как наш парень в течение полутора лет так или иначе проваливается. Это кино мы уже смотрели.