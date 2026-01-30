Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в “МЮ” — обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Тухелем, Энрике или Анчелотти, а потом занял их мест

"Если ты собираешься тренировать один из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое тебя ждет, тебе нужен многолетний опыт.
Подумайте о том, чем занимался Микель Артета у Гвардиолы в «Ман Сити». Если бы в «МЮ» пришли, скажем, Энрике, Тухель или Анчелотти, а Кэррик поработал с ними два или три года и затем занял их место, то было бы правильно, на мой взгляд.
Но я думаю, что сделать Кэррика главным тренером «МЮ» после четырех месяцев в команде и пары лет в «Мидлсбро» — это обречь его на неудачу. Меня беспокоит, что в таком случае мы снова будем смотреть, как наш парень в течение полутора лет так или иначе проваливается. Это кино мы уже смотрели.
«МЮ» должен назначить лучшего из лучших среди тех, кто будет доступен летом, и назначить его надо сразу же«, — сказал экс-защитник “Ман Юнайтед” в шоу The Overlap.