Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в “МЮ” — обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Тухелем, Энрике или Анчелотти, а потом занял их мест

Гари Невилл считает, что Майкла Кэррика не стоит оставлять на следующий сезон.

Источник: Спортс"

"Если ты собираешься тренировать один из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое тебя ждет, тебе нужен многолетний опыт.

Подумайте о том, чем занимался Микель Артета у Гвардиолы в «Ман Сити». Если бы в «МЮ» пришли, скажем, Энрике, Тухель или Анчелотти, а Кэррик поработал с ними два или три года и затем занял их место, то было бы правильно, на мой взгляд.

Но я думаю, что сделать Кэррика главным тренером «МЮ» после четырех месяцев в команде и пары лет в «Мидлсбро» — это обречь его на неудачу. Меня беспокоит, что в таком случае мы снова будем смотреть, как наш парень в течение полутора лет так или иначе проваливается. Это кино мы уже смотрели.

«МЮ» должен назначить лучшего из лучших среди тех, кто будет доступен летом, и назначить его надо сразу же«, — сказал экс-защитник “Ман Юнайтед” в шоу The Overlap.