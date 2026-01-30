«Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы, связанные с ЛЧ. Защитник в пятницу вылетит в Амстердам

Ранее стало известно, что «Арсенал» продаст нидерландскому клубу защитника, сейчас выступающего в аренде за «Ноттингем Форест». Зинченко подпишет контракт до конца сезоне, если пройдет медосмотр. Если сотрудничество окажется успешным, клуб и игрок смогут обсудить продление договора.
Украинец вылетит в Амстердам в пятницу, чтобы подписать соглашение с «Аяксом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сделка с «Арсеналом» будет осуществлена за сумму в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с Лигой чемпионов.