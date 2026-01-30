Сафонов о возвращении в старт «ПСЖ» после травмы: «Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна ЛЧ. Только в этот момент я осознал результат моей работы за полгода»

"Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.
Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра — и я в воротах.
Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода", — написал россиянин.
