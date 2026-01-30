«Не отказался от гражданства России, горжусь им. Нравится тут жить — можем скоро переехать в Москву с семьей. Соглашусь работать в российском клубе». Пейчинович об РФ

"У меня есть паспорт России. Конечно, я от него не отказался после получения. Горжусь, что у меня есть гражданство России.
Возможно, скоро мы с семьей переедем в Москву. Мне очень нравится жить в России и бывать там.
Если один из клубов предложит мне работу, я соглашусь на нее", — сказал Пейчинович.
В России бывший футболист выступал за «Локомотив» и «Факел». В составе железнодорожников серб стал чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.
«В России сильные команды, с футболом все в порядке. РПЛ сильнее и интереснее чемпионата Сербии, “Локо” и другие неплохо выглядели бы в еврокубках». Пейчинович о лигах.