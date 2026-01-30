Ричмонд
«Не отказался от гражданства России, горжусь им. Нравится тут жить — можем скоро переехать в Москву с семьей. Соглашусь работать в российском клубе». Пейчинович об РФ

Бывший защитник «Локомотива» Неманя Пейчинович заявил, что гордится гражданством РФ.

Источник: Спортс"

"У меня есть паспорт России. Конечно, я от него не отказался после получения. Горжусь, что у меня есть гражданство России.

Возможно, скоро мы с семьей переедем в Москву. Мне очень нравится жить в России и бывать там.

Если один из клубов предложит мне работу, я соглашусь на нее", — сказал Пейчинович.

В России бывший футболист выступал за «Локомотив» и «Факел». В составе железнодорожников серб стал чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.

«В России сильные команды, с футболом все в порядке. РПЛ сильнее и интереснее чемпионата Сербии, “Локо” и другие неплохо выглядели бы в еврокубках». Пейчинович о лигах.