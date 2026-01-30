Ричмонд
Жан Беленюк о Забарном: «Было бы нелогично перейти в “ПСЖ” и ждать ухода Сафонова. Если мы везде отстранимся от россиян, представительства Украины на международной арене не будет»

Бывший украинский борец и действующий народный депутат Жан Беленюк прокомментировал переход Ильи Забарного в «ПСЖ», где играет Матвей Сафонов.

Источник: Спортс"

"Если мы будем отстраняться от россиян на всех соревнованиях, то со временем не будет никакого представительства Украины на международной арене. Ведь мы видим, что в некоторых видах спорта уже позволяют участвовать российским спортсменам даже под их флагами.

Начинают с юношей, а со временем разрешают взрослым уже выступать. Все это выглядит максимально логично. Или как у дзюдо: сначала допустили белорусов. Посмотрели, какая реакция у общественности. А потом уже допустили россиян.

Поэтому я отношусь с пониманием к ситуации в «ПСЖ». Я не очень слежу за футболом, но об этой истории слышал, когда наш парень переходил во французский клуб.

Если Сафонов уже был в команде, нужно было Забарному сразу решать. Либо ты переходишь и играешь, либо ты не переходишь вообще. Было бы нелогично перейти в «ПСЖ» и ждать, когда Сафонов уйдет из команды или его карьера закончится. Этот шаг каждый делает для себя и несет свою ответственность.

Поэтому у меня претензий к Забарному в этом отношении нет. Парень перешел в сильный клуб, строит карьеру. Кто-то будет его критиковать. Но многие хотели бы такую ​​спортивную карьеру, когда тебя покупает один из лучших футбольных клубов мира", — приводит украинская Tribuna.com слова олимпийского чемпиона из интервью Sport-Express.

