«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: “ЦСКА в тяжелом положении — нужно подставить плечо, чтобы не вылетел”. Сарычев про СССР

— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.
— Те не отдавали?
— Просто так — никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.
— Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр — Лобановский?
— Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» — великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали — в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.
В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.
— Вы уже игрок «Торпедо»?
— Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении — нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита».
Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.
— Подставили плечо?
— Прибили их — 4:3! Ха-ха!
В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь — не отвертишься, — сказал экс-вратарь «Торпедо».