Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: “ЦСКА в тяжелом положении — нужно подставить плечо, чтобы не вылетел”. Сарычев про СССР

Валерий Сарычев рассказал о договорных матчах в СССР.

Источник: Спортс"

— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.

— Те не отдавали?

— Просто так — никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.

— Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр — Лобановский?

— Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» — великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали — в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.

В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.

— Вы уже игрок «Торпедо»?

— Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении — нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита».

Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.

— Подставили плечо?

— Прибили их — 4:3! Ха-ха!

В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь — не отвертишься, — сказал экс-вратарь «Торпедо».