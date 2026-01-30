«Договорняки существовали во всех командах. Невозможно избежать! Старостин говорил в 1984-м: “ЦСКА в тяжелом положении — нужно подставить плечо, чтобы не вылетел”. Сарычев про СССР

— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.