Агенты Педро и Джона Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)

По данным Legalbet, представители бразильцев активно продвигают Клейтона. Делами 27-летнего игрока занимается агентство Жулиано Бертолуччи.
Отмечается, что «Риу Аве» хочет получить за трансфер Клейтона около 20 млн евро, включая бонусы.
Напомним, об интересе «Зенита» к бразильскому форварду сообщалось еще в конце прошлого сезона.
В нынешнем сезоне Клейтон провел 18 матчей за клуб, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.
