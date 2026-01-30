Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Агенты Педро и Джона Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)

Агенты футболистов «Зенита» Педро и Джона Джона активно способствуют трансферу нападающего «Риу Аве» Клейтона в петербургский клуб.

Источник: Спортс"

По данным Legalbet, представители бразильцев активно продвигают Клейтона. Делами 27-летнего игрока занимается агентство Жулиано Бертолуччи.

Отмечается, что «Риу Аве» хочет получить за трансфер Клейтона около 20 млн евро, включая бонусы.

Напомним, об интересе «Зенита» к бразильскому форварду сообщалось еще в конце прошлого сезона.

В нынешнем сезоне Клейтон провел 18 матчей за клуб, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше