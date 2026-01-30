Ричмонд
Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой. Хавбек хочет успешно завершить сезон в «Баварии» и уйти летом. На бесплатный трансфер помимо мадридцев будет претендовать «Милан» и другие клубы

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок дал согласие на переход в «Атлетико».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, практически решено, что Леон отклонит предложение «Атлетико» и останется в «Баварии» до конца сезона, если не произойдет ничего экстраординарного.

В четверг между сторонами состоялись новые переговоры. «Атлетико» хотел подписать футболиста немедленно, и «Бавария» была готова дать зеленый свет. Однако хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу.

Контракт Горетцки с мюнхенцами истекает летом. Ожидается, что «Атлетико» сохранит интерес в летнее трансферное окно. Также на игрока будут претенедовать «Милан» и другие команды.