Горетцка не перейдет в «Атлетико» зимой. Хавбек хочет успешно завершить сезон в «Баварии» и уйти летом. На бесплатный трансфер помимо мадридцев будет претендовать «Милан» и другие клубы

В четверг между сторонами состоялись новые переговоры. «Атлетико» хотел подписать футболиста немедленно, и «Бавария» была готова дать зеленый свет. Однако хавбек поставил перед собой цель успешно завершить сезон в Мюнхене, а уже потом начать новую главу.