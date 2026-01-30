9 клубов АПЛ вышли в плей-офф еврокубков. Из Италии, Испании и Германии — по 6 команд, из Франции — 5

В Лиге чемпионов Англию продолжают представлять «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
От Испании остались «Барселона», «Реал» и «Атлетико», от Италии — «Интер», «Ювентус» и «Аталанта», от Германии — «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, а от Франции — «ПСЖ» и «Монако».
В Лиге Европы общий этап успешно преодолели: из АПЛ — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», из Ла Лиги — «Бетис» и «Сельта», из Серии А — «Рома» и «Болонья», из Бундеслиги — «Фрайбург» и «Штутгарт», из Лиги 1 — «Лион» и «Лилль».
В Лиге конференций у Англии есть «Кристал Пэлас», у Испании — «Райо Вальекано», у Италии — «Фиорентина», у Германии — «Майнц», у Франции — «Страсбур».
Таким образом, в турнирах УЕФА остаются 9 клубов из АПЛ, по 6 — из Испании, Италии и Германии, 5 — из Франции.