9 клубов АПЛ вышли в плей-офф еврокубков. Из Италии, Испании и Германии — по 6 команд, из Франции — 5

В Лиге Европы общий этап успешно преодолели: из АПЛ — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», из Ла Лиги — «Бетис» и «Сельта», из Серии А — «Рома» и «Болонья», из Бундеслиги — «Фрайбург» и «Штутгарт», из Лиги 1 — «Лион» и «Лилль».