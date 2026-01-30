Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Радимов об «Ахмате»: «Должен ставить более серьезные задачи в следующем сезоне. Будет спрос примерно как с “Балтики”

Владислав Радимов считает, что «Ахмат» в следующем сезоне будет ставить более серьезные задачи.

Источник: Спортс"

После 18 туров текущего сезона грозненцы занимают в РПЛ восьмое место.

«Ахмат» потерял много очков в первой части сезона. Сейчас у них слишком большое отставание от пятого места, но и зона вылета далеко. Думаю, Черчесов останется работать и в следующем году.

В следующем сезоне «Ахмат» должен ставить более серьезные задачи, чем сейчас. Катализатором выступает «Балтика», которая с менее сильными футболистами находится выше. В следующем году с «Ахмата» будет спрос примерно как с «Балтики», — сказал экс‑футболист сборной России.