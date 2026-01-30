Семшов о Батракове: «Может стать новым капитаном “Локомотива”. Он уже оброс мышцами лидера»

У «Локомотива» достаточно игроков в центре поля с учетом приобретения Лукаса Веры, чтобы пережить потерю Баринова. Если они найдут усиление, то могут укрепить состав. Если нет, то могут спокойно доиграть сезон в нынешнем составе", — сказал бывший футболист сборной России.