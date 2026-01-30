Семшов о Батракове: «Может стать новым капитаном “Локомотива”. Он уже оброс мышцами лидера»

«Батраков может стать новым капитаном “Локомотива”. Он уже оброс мышцами лидера. Играет по всей длине поля, везде полезен, везде помогает. Команда ему доверяет. Главный тренер тоже ему верит.
У «Локомотива» достаточно игроков в центре поля с учетом приобретения Лукаса Веры, чтобы пережить потерю Баринова. Если они найдут усиление, то могут укрепить состав. Если нет, то могут спокойно доиграть сезон в нынешнем составе", — сказал бывший футболист сборной России.
