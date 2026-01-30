Валерий Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»

— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?
— Да.
— Сдаете?
— Нет, дочка живет.
— Она же в Америке.
— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!
— Что лучше?
— Да все! От работы и менталитета — до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?
— Да бросьте.
— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.
— Врачи хоть хорошие?
— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше, — сказал Сарычев.