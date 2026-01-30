Валерий Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»

— Да все! От работы и менталитета — до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?