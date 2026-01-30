Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: «Гурбанов — фанат системы “Барсы”. Прививает нам контроль мяча, чтобы мы им дорожили»

Вратарь «Карабаха» Шахруддин Магомедалиев рассказал, что тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов — приверженец игровой системы «Барселоны».

Источник: Спортс"

В этом сезоне «Карабах» впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах.

— У всех, кто приезжает в «Карабах», Андрюха Лунев не даст соврать, одно мнение. Бывают ведь люди, о которых все думают по-разному, а о Гурбанове — одно. Он человек с большой буквы. Поэтому и Всевышний вознаграждает его за все труды и справедливость.

Он фанат системы «Барсы». Прививает и нам эти принципы: контроль мяча, чтобы мы им дорожили. А в последнее время очень много работаем на физику, чтобы соответствовать европейскому уровню. Они играют на таком уровне каждые три дня, а мы — только в Лиге чемпионов, раз в три недели. Чтобы соответствовать этому, нужно больше тренироваться и намного мощнее, чем европейские команды.

— Гурбанов как тренер готов к следующему шагу в карьере?

— Он действительно очень амбициозный, никогда не останавливается. Я ни разу не видел, чтобы он был доволен собой. Например, после поражения от «Ливерпуля» в раздевалке Гурбанов был очень злой, расстроенный, ругал всех. А уже потом сказал: «Ладно. Мы в плей-офф, мы сделали историю. Радуйтесь, ребят!» Но все равно не отошел от 0:6 на «Энфилде». Туда мы ехали с мыслями о победе, а не просто отбиваться, — сказал Магомедалиев.