Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: «Гурбанов — фанат системы “Барсы”. Прививает нам контроль мяча, чтобы мы им дорожили»

— Он действительно очень амбициозный, никогда не останавливается. Я ни разу не видел, чтобы он был доволен собой. Например, после поражения от «Ливерпуля» в раздевалке Гурбанов был очень злой, расстроенный, ругал всех. А уже потом сказал: «Ладно. Мы в плей-офф, мы сделали историю. Радуйтесь, ребят!» Но все равно не отошел от 0:6 на «Энфилде». Туда мы ехали с мыслями о победе, а не просто отбиваться, — сказал Магомедалиев.