«Интер» отдаст Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа

До июня зарплату 23-летнему игроку сборной Албании будет платить турецкий клуб.
В настоящее время Аслани выступает на правах аренды в «Торино», проведя в текущем сезоне Серии А 15 матчей без результативных действий.
«Бешикташ» достиг договоренности с «Интером» об аренде хавбека Кристьяна Аслани до конца сезона с опцией выкупа.
