Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Юран о долгах «Серика»: «Клуб просрочил третью дату по выплатам и может получить трансферный бан. Юристы говорят, что деньги обязательно придут»

Бывший тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что турецкий клуб пока не рассчитался с ним по зарплате.

Источник: Спортс"

«Деньги от “Серикспора” не пришли, клуб просрочил третью дату по выплатам. Пришло официальное решение от ФИФА, что заявка клуба закрывается. Если в течение 10 дней задолженность передо мной и моим тренерским штабом не будет погашена, то “Серикспор” получит трансферной бан.

У них есть время, по-моему, до 2 или 3 февраля. А в апреле у клуба будет лицензирование на следующий сезон, которое они не смогут пройти при наличии задолженностей перед бывшими сотрудниками. Общение проходит через юристов. Они говорят, что нам обязательно должны прийти деньги", — сказал Юран.