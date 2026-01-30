Юран о долгах «Серика»: «Клуб просрочил третью дату по выплатам и может получить трансферный бан. Юристы говорят, что деньги обязательно придут»

«Деньги от “Серикспора” не пришли, клуб просрочил третью дату по выплатам. Пришло официальное решение от ФИФА, что заявка клуба закрывается. Если в течение 10 дней задолженность передо мной и моим тренерским штабом не будет погашена, то “Серикспор” получит трансферной бан.
У них есть время, по-моему, до 2 или 3 февраля. А в апреле у клуба будет лицензирование на следующий сезон, которое они не смогут пройти при наличии задолженностей перед бывшими сотрудниками. Общение проходит через юристов. Они говорят, что нам обязательно должны прийти деньги", — сказал Юран.