Рыков планирует стать тренером: «Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает»

"Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает, как воспринимают его ребята.
У меня есть тренерская лицензия, не та, которая позволяет уже работать, [мне] еще учиться и учиться. Но в планах — конечно", — сказал Рыков.
Экс-игрок «Динамо» и «Торпедо» Владимир Рыков рассказал о прохождении стажировки у тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.
