«Как только “Локомотив” ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это». Семенов о красно-зеленых

— Смотрю на «Локомотив», и все нравится в этой команде: и вертикальный футбол, и их уклон в сторону российских футболистов. Но что‑то нужно ребятам поменять в головах. Подобное было в «Краснодаре», когда они упустили чемпионство в позапрошлом сезоне.