Церемония прощания с Борисом Игнатьевым прошла в Москве

«Сегодня очень скорбный день. Ушел из жизни талантливый человек, выдающаяся личность и потрясающий человек, — сказал Колосков. — Мне посчастливилось большое время с ним проработать, застал все стадии работы в сборных, почти каждодневно работали с ним. Тренерская биография Бориса Петровича богатейшая. Один из немногих тренеров-педагогов, не только давал знания и навыки футболистам, но и прививал чувство любви к игре. Развивал способности, которые они и использовали впоследствии как тренеры».