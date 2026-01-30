Церемония прощания с Борисом Игнатьевым прошла в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Игнатьев умер в ночь на 27 января на 86-м году жизни. Мероприятие в том числе посетили почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, бывший тренер сборной СССР, почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, председатель Объедения отечественных тренеров Михаил Гершкович, бывший футболист московского «Спартака» и председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.
«Сегодня очень скорбный день. Ушел из жизни талантливый человек, выдающаяся личность и потрясающий человек, — сказал Колосков. — Мне посчастливилось большое время с ним проработать, застал все стадии работы в сборных, почти каждодневно работали с ним. Тренерская биография Бориса Петровича богатейшая. Один из немногих тренеров-педагогов, не только давал знания и навыки футболистам, но и прививал чувство любви к игре. Развивал способности, которые они и использовали впоследствии как тренеры».
Гершкович отметил, что Игнатьев особо выделялся в тренерском сообществе. «Сегодня очень тяжелый день, провожаем в последний путь великого человека и специалиста, — сказал Гершкович. — Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания объединения тренеров. Многие к нему шли за советом, он никому не отказывал. Он навсегда останется в наших сердцах».
«Он был нашей нераздельной частью тех людей, которые жили футболом, были преданы ему, не шли на компромиссы с совестью. У него практически не было не только врагов, но и плохо относящихся, — отметил Гаджиев. — Вне зависимости от обстоятельств он сохранял свое лицо».
Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996—1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.
Об Игнатьеве.
Игнатьев является воспитанником московского «Спартака». На протяжении карьеры выступал за дублирующий состав столичного «Динамо» (1960), ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Астана) и уфимский «Строитель». Профессиональную карьеру завершил в 1972 году. Выступал на позиции полузащитника.
В 1974 году Игнатьев возглавил владимирское «Торпедо», который покинул спустя год. С 1976 по 1989 год был главным тренером юношеской сборной СССР, под его руководством команда выиграла чемпионат Европы — 1988. Позднее работал в «Аль-Ахли» из ОАЭ, олимпийских сборных Ирака и СССР, молодежной сборной России, «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии, московском «Торпедо-ЗИЛ», китайском клубе «Шаньдун Лунэн», подмосковном «Сатурне». С 2009 по 2012 год работал помощником Юрия Семина, возглавлявшего киевское «Динамо» (2009, 2010−2012) и московский «Локомотив» (2009−2010). В 2012—2013 гг. возглавлял столичное «Торпедо», а затем занимал должности спортивного директора и вице-президента, клуб покинул в 2018-м.
С 1992 по 1996 год входил в тренерский штаб сборной России. До 1994 года команду возглавлял Павел Садырин, затем — Олег Романцев. В 1996 году стал главным тренером национальной сборной. Под его руководством команда провела 20 игр, одержав восемь побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Оставил занимаемую должность в 1998 году.
Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР (1978), награжден орденом Дружбы (1997). С 2019 года входил в технический комитет Российского футбольного союза (РФС). Также был в составе комитета детско-юношеского футбола РФС и комитета сборных команд РФС.