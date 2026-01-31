Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
П1
2.82
X
3.14
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2

Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера “МЮ”. Он получил работу не из-за достижений в “Мидлсбро”

Рой Кин допустил, что результаты «Манчестер Юнайтед» скоро пойдут на спад.

Источник: Спортс"

«Майкл получил работу не из-за достижений в “Мидлсбро”, он получил ее благодаря тому, что знает “Юнайтед”, и тому, что Руд ван Нистелрой и Оле-Гуннар Сульшер уже там работали, чуть дольше него, возможно, и появилось ощущение: “Давайте попробуем что-то новое”.

В общем, Майкл получил работу в основном потому, что оказался в нужном месте в нужное время. А это совсем не те критерии, по которым выбирается тренер «Манчестер Юнайтед».

А сколько раз мы видели, как тренеры приходят, хорошо работают месяц-два, потом получают постоянный контракт — и через несколько месяцев их уже нет?

Это странно, но такова природа футбола. Новый голос может зарядить игроков на пару месяцев, но если мы говорим о том, что он будет главным тренером следующие два, три, четыре года, будет отвечать за всю скаутскую работу, представлять клуб и конкурировать с Пепом и всеми этими тренерами… «- сказал экс-хавбек “МЮ” в подкасте Stick to Football.