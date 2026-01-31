Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера “МЮ”. Он получил работу не из-за достижений в “Мидлсбро”

«Майкл получил работу не из-за достижений в “Мидлсбро”, он получил ее благодаря тому, что знает “Юнайтед”, и тому, что Руд ван Нистелрой и Оле-Гуннар Сульшер уже там работали, чуть дольше него, возможно, и появилось ощущение: “Давайте попробуем что-то новое”.
В общем, Майкл получил работу в основном потому, что оказался в нужном месте в нужное время. А это совсем не те критерии, по которым выбирается тренер «Манчестер Юнайтед».
А сколько раз мы видели, как тренеры приходят, хорошо работают месяц-два, потом получают постоянный контракт — и через несколько месяцев их уже нет?
Это странно, но такова природа футбола. Новый голос может зарядить игроков на пару месяцев, но если мы говорим о том, что он будет главным тренером следующие два, три, четыре года, будет отвечать за всю скаутскую работу, представлять клуб и конкурировать с Пепом и всеми этими тренерами… «- сказал экс-хавбек “МЮ” в подкасте Stick to Football.