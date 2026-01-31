Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.38
П2
4.11
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.86
П2
4.45
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.62
П2
3.20
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.76
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.57
П2
2.36
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.38
П2
2.60
Футбол. Франция
19:00
Париж
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.87
П2
1.93
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2

«Наполи» — «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Наполи» примет «Фиорентину» в 23-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А.

Статистика Серии А.