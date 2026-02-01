Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.80
П2
1.13
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Конте о Ди Лоренцо: «Он порвал крестообразную связку, похоже. Календарь напрямую влияет на травмы, участие в нескольких турнирах ради финансовой выгоды не имеет смысла»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о травме Джованни Ди Лоренцо.

Защитника неаполитанцев увезли с поля на электрокаре после неудачного приземления на ногу в матче с «Фиорентиной» (2:1) в 23-м туре Серии А.

"Календарь напрямую влияет на травмы. Игроки должны отдыхать, а вместо этого вынуждены выходить на поле каждые два-три дня. Ограничения на заявку состава нужно снимать. При 60−70 матчах за сезон составы просто обязаны быть шире.

Похоже, он [Ди Лоренцо] порвал крестообразную связку. Ребята делают что-то выдающееся. Сегодня мы потеряли по-настоящему ключевого игрока. Постоянное участие сразу в нескольких турнирах ради финансовой выгоды не имеет смысла.

Мы не хотим сдаваться, потому что целей много, но при таком положении дел все становится сложнее. Наши конкуренты усиливаются, тогда как у нас трансферное окно заблокировано. Я слишком зол из-за травмы Ди Лоренцо", — сказал Конте.