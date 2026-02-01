Конте о Ди Лоренцо: «Он порвал крестообразную связку, похоже. Календарь напрямую влияет на травмы, участие в нескольких турнирах ради финансовой выгоды не имеет смысла»

Мы не хотим сдаваться, потому что целей много, но при таком положении дел все становится сложнее. Наши конкуренты усиливаются, тогда как у нас трансферное окно заблокировано. Я слишком зол из-за травмы Ди Лоренцо", — сказал Конте.