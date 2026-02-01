Конте о Ди Лоренцо: «Он порвал крестообразную связку, похоже. Календарь напрямую влияет на травмы, участие в нескольких турнирах ради финансовой выгоды не имеет смысла»

Защитника неаполитанцев увезли с поля на электрокаре после неудачного приземления на ногу в матче с «Фиорентиной» (2:1) в 23-м туре Серии А.
"Календарь напрямую влияет на травмы. Игроки должны отдыхать, а вместо этого вынуждены выходить на поле каждые два-три дня. Ограничения на заявку состава нужно снимать. При 60−70 матчах за сезон составы просто обязаны быть шире.
Похоже, он [Ди Лоренцо] порвал крестообразную связку. Ребята делают что-то выдающееся. Сегодня мы потеряли по-настоящему ключевого игрока. Постоянное участие сразу в нескольких турнирах ради финансовой выгоды не имеет смысла.
Мы не хотим сдаваться, потому что целей много, но при таком положении дел все становится сложнее. Наши конкуренты усиливаются, тогда как у нас трансферное окно заблокировано. Я слишком зол из-за травмы Ди Лоренцо", — сказал Конте.