«Зенит» нашел нового форварда, «Краснодар» усилится игроком РПЛ. Трансферные слухи дня

В России
Кокшаров останется в «Краснодаре»
Трансфер 21-летнего форварда Александра Кокшарова в «Пари НН» окончательно сорвался. По словам его отца, Эдуарда Кокшарова, клубы не смогли согласовать условия сделки:
«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться, поэтому трансфер в “Пари НН” не состоится. У Александра действующий контракт с “Краснодаром”, он возвращается в расположение клуба. Саша сейчас на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему».
Напомним, Кокшаров — воспитанник «Краснодара», который последнее время находится в конфликте с родным клубом. Как сообщали инсайдеры, Кокшаров отказался подписывать длительный контракт с «Краснодаром», после чего клуб оказывал на игрока давление. Отец Кокшарова не раз сообщал, что «Краснодар» ставит ультиматумы и хочет поломать его сыну карьеру.
Мартинс продолжит карьеру в «Спартаке»
В этом сезоне полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс потерял место в основе из-за трансфера Жедсона. Несмотря на это, агент Мартинса, Александр Боннефон, опроверг слухи о поиске нового клуба для хавбека.
«Мартинс не ищет новый клуб, [спортивный директор] Кахигао нам ничего не говорил. Кристофер остается в “Спартаке”, — заявил Боннефон.
«Локомотив» отпустил белорусского форварда
Московский «Локомотив» объявил о переходе 21‑летнего нападающего Александра Французова в белорусский «Торпедо‑БелАЗ» на правах аренды до конца декабря 2026 года. «Желаем Саше успехов в новой команде и как можно больше игровой практики», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, Французов присоединился к «Локомотиву» в июне 2025 года. Последние полгода он выступал в аренде за дзержинский «Арсенал». В его активе — победа в Суперкубке Беларуси‑2022 в составе БАТЭ. Кроме того, нападающий играет за молодежную сборную Беларуси.
«Зенит» нацелился на Филиппе Аугусто
«Зенит» близок к подписанию 21‑летнего центрального нападающего «Трабзонспора» Филиппе Аугусто. По данным источников, трансфер зависит от согласования условий выплат.
«Зенит» готов предложить за бразильца фиксированные € 10 млн, еще € 5 млн в виде бонусов, а также 20% от будущей продажи. В случае ухода Аугусто турецкий клуб планирует заменить его 21‑летним норвежским форвардом Даниэлем Карлсбакком.
«Краснодар» отказался от Денисова
«Краснодар» утратил надежды на приобретение правого защитника Даниила Денисова из «Спартака». Вероятнее всего, футболист продлит действующее соглашение с московским клубом.
В качестве альтернативного варианта «Краснодар» рассматривает трансфер Максима Ненахова из «Локомотива». Ориентировочная стоимость потенциальной сделки составляет € 3,5 млн евро. При этом представители игрока не возражают против перехода в новый клуб.
В мире
«Интер» купит двухметрового таланта
«Интер» договорился о покупке 23‑летнего полузащитника Яниса Массолена у «Модены» за € 3,5 млн. Несмотря на трансфер, футболист останется в Серии Б до завершения сезона.
Массолен выделяется высоким ростом 197 см. В текущем розыгрыше Серии Б он провел 14 матчей, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
«Лион» арендует Яремчука с правом выкупа
Французский «Лион» возьмет в аренду 30‑летнего форварда Романа Яремчука у «Олимпиакоса» с опцией выкупа за € 4 млн. По информации RMC Sport, игрок уже прибыл в Лион.
В греческом чемпионате Яремчук сыграл 10 матчей (в среднем 28 минут за игру), не забив ни одного гола, но отдал 1 ассист.
Бензема может вернуться в Европу
Карим Бензема недоволен предложением «Аль‑Иттихада» по новому контракту и рассматривает варианты ухода. По данным ESPN, 38‑летний форвард думает о возвращении в Европу или переходе в клуб МЛС.
Конфликт возник после того, как Бензема отказался участвовать в матче против «Аль‑Фатеха» (2:2). Игрок счел условия контракта оскорбительными: ему предложили играть без зарплаты, получая лишь доходы от имиджевых прав.
Зинченко проходит медосмотр в «Аяксе»
Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прибыл в Амстердам для медицинского обследования перед переходом в «Аякс». По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит € 1,5 млн плюс бонусы за выступления в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл 10 матчей за «Ноттингем Форест» в аренде, не отметившись результативными действиями. Изначально «Арсенал» рассматривал аренду в «Аякс», но решился на трансфер, ведь контракт украинца заканчивается летом.