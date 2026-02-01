«Зенит» нашел нового форварда, «Краснодар» усилится игроком РПЛ. Трансферные слухи дня

«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться, поэтому трансфер в “Пари НН” не состоится. У Александра действующий контракт с “Краснодаром”, он возвращается в расположение клуба. Саша сейчас на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему».