Сафонов отбил 5 из 7 пенальти в нынешнем сезоне — лучший показатель в топ-5 лиг

В сегодняшнем матче 20-го тура Лиги 1 против «Страсбура» российский голкипер отразил удар Хоакина Паничелли с точки на 20-й минуте.
Ранее Сафонов отбил 4 пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (2:1, основное время — 1:1).
Всего Матвей отразил 5 из 7 пенальти во всех турнирах нынешнего сезона, что является самым высоким показателем среди вратарей топ-5 лиг.
