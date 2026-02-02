«Фенербахче» включит Эн-Несири в сделку по Канте. Переговоры с «Аль-Иттихадом» на завершающей стадии

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы обсуждают обмен Канте на нападающего Юссефа Эн-Несири, которого «Аль-Иттихад» рассматривает как замену желающему покинуть клуб Кариму Бензема.
Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии.
Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте близок к переходу в «Фенербахче».
