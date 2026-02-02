«Ливерпуль» предложил «Ренну» 55+5 млн фунтов за трансфер Жаке летом. «Челси» также в гонке за 20-летнего защитника

Соглашение еще не достигнуто, но переговоры продвигаются.
«Челси» также участвует в борьбе за игрока «Ренна».
В текущем сезоне Лиги 1 20-летний Жаке провел 18 матчей. Его статистику можно увидеть здесь.
