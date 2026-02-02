Сафонов признан лучшим игроком матча «Страсбур» — «ПСЖ». Матвей отбил пенальти в 1-м тайме

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» одержал победу на выезде со счетом 2:1. Сафонов отразил удар Хоакина Паничелли с пенальти на 20-й минуте.
Болельщики выбрали российского голкипера лучшим игроком матча.
Напомним, Сафонов провел в стартовом составе «ПСЖ» второй матч подряд после перелома руки.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше