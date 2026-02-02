Тренер «Зенита» Оливейра: «Джон Джон — простой парень, все время улыбается. Он умный футболист, у него хорошее видение поля, может сыграть на нескольких позициях»

— Вы наверняка много общаетесь с Джоном Джоном. Как он чувствует себя в новой команде?
— Прекрасно вписывается в коллектив. Ребята хорошо его приняли, тем более что Джон Джон достаточно простой парень. Открытый, все время улыбается.
Это хорошо и для тренерского штаба. Но в первую очередь — он очень хороший футболист. Надеемся, все у него получится здесь.
— Как он впитывает требования тренерского штаба «Зенита» по части тактики и взаимодействий на поле?
— Хорошо их понимает. В том числе за это качество его и брали в «Зенит».
Кроме того, он достаточно умный футболист и может сыграть на нескольких позициях. Джон Джон хорошо располагается на поле, ощущает пространство, понимает, когда и куда надо двигаться.
— То есть с точки зрения позиции он универсален?
— Да. Понятно, что у всех игроков есть любимая позиция. Но практика показывает, что и на других они могут приносить даже больше пользы.
У Джона Джона хорошее видение поля, и поэтому он может играть на разных позициях, включая фланги.
— Кто сейчас больше задает вопросов: вы ему или он тренерскому штабу?
— Мы, конечно, задаем ему вопросы: как он себя чувствует, в том числе во время упражнений, или где ему комфортнее на поле.
Но и он много спрашивает. В том числе по поводу тактики и требований — ему это очень интересно. Умный парень, который сразу хочет вносить свой вклад в игру команды, — сказал Вильям Оливейра.