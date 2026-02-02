Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2

Тренер «Зенита» Оливейра: «Джон Джон — простой парень, все время улыбается. Он умный футболист, у него хорошее видение поля, может сыграть на нескольких позициях»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос об адаптации полузащитника Джон Джона в команде.

Источник: Спортс"

— Вы наверняка много общаетесь с Джоном Джоном. Как он чувствует себя в новой команде?

— Прекрасно вписывается в коллектив. Ребята хорошо его приняли, тем более что Джон Джон достаточно простой парень. Открытый, все время улыбается.

Это хорошо и для тренерского штаба. Но в первую очередь — он очень хороший футболист. Надеемся, все у него получится здесь.

— Как он впитывает требования тренерского штаба «Зенита» по части тактики и взаимодействий на поле?

— Хорошо их понимает. В том числе за это качество его и брали в «Зенит».

Кроме того, он достаточно умный футболист и может сыграть на нескольких позициях. Джон Джон хорошо располагается на поле, ощущает пространство, понимает, когда и куда надо двигаться.

— То есть с точки зрения позиции он универсален?

— Да. Понятно, что у всех игроков есть любимая позиция. Но практика показывает, что и на других они могут приносить даже больше пользы.

У Джона Джона хорошее видение поля, и поэтому он может играть на разных позициях, включая фланги.

— Кто сейчас больше задает вопросов: вы ему или он тренерскому штабу?

— Мы, конечно, задаем ему вопросы: как он себя чувствует, в том числе во время упражнений, или где ему комфортнее на поле.

Но и он много спрашивает. В том числе по поводу тактики и требований — ему это очень интересно. Умный парень, который сразу хочет вносить свой вклад в игру команды, — сказал Вильям Оливейра.