Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2

Арбелоа про 9 компенсированных минут против «Райо»: «Могло быть и больше. Можно было бы добавить еще несколько минут»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о спорных эпизодах матча Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

Источник: Спортс"

На 80-й минуте при счете 1:1 «Райо» остался в меньшинстве после удаления Пате Сисса. Главный арбитр Исидро Диас де Мера добавил девять минут ко второму тайму. На восьмой компенсированной минуте «Мадрид» получил право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

"Мне показалось, что удаление было справедливым. Я не видел эпизод с пенальти, но на скамейке запасных мне сказали, что все было очевидно.

Что касается девяти компенсированных минут, то их могло бы быть и больше, потому что на удар от ворот отводится минута, если соперник не проигрывает. Можно было бы добавить еще несколько минут", — сказал Альваро Арбелоа.

«Реал» выручил пенальти на 90+7! Чуть не отпустили «Барсу» даже с голом Винисиуса.