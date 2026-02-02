Арбелоа про 9 компенсированных минут против «Райо»: «Могло быть и больше. Можно было бы добавить еще несколько минут»

На 80-й минуте при счете 1:1 «Райо» остался в меньшинстве после удаления Пате Сисса. Главный арбитр Исидро Диас де Мера добавил девять минут ко второму тайму. На восьмой компенсированной минуте «Мадрид» получил право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.
"Мне показалось, что удаление было справедливым. Я не видел эпизод с пенальти, но на скамейке запасных мне сказали, что все было очевидно.
Что касается девяти компенсированных минут, то их могло бы быть и больше, потому что на удар от ворот отводится минута, если соперник не проигрывает. Можно было бы добавить еще несколько минут", — сказал Альваро Арбелоа.
«Реал» выручил пенальти на 90+7! Чуть не отпустили «Барсу» даже с голом Винисиуса.