Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Осер
0
П1
X
П2

Георгий Черданцев: «Наташа Королева подошла: “Георгий, а я вас слушаю”. Выяснилось, что фанатка футбола, смотрит матчи»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил на вопрос относительно своей популярности.

Источник: Спортс"

— Есть определенная аудитория, которая интересуется футболом, и она значительно шире, чем принято считать. О некоторых людях и подумать такое сложно, а они тоже оказываются в теме.

— Например?

— На каком-то мероприятии пела Наташа Королева. Лично мы не были знакомы. Она сама подошла: «Георгий, а я вас слушаю». Выяснилось, что она фанатка футбола, смотрит матчи.

И таких людей масса. Просто их об этом не спрашивают, а они и не говорят. Понятно, что фанаты футбола — это отдельная каста, люди, которые 24 часа в сутки болеют за любимую команду и знают турнирную таблицу.

Но есть огромное — просто огромное! — количество людей, которые не интересуются РПЛ и европейскими чемпионатами, но в целом следят за футболом: болеют за условную «Барселону» и смотрят Лигу чемпионов. Или не пропускают чемпионаты мира и Европы. Или играют в FIFA — такая категория тоже есть.

Одна дама мне выдала: «Георгий, вы живете у меня в квартире». Я вздрогнул: что происходит? Оказалось, она мой голос слышит дома с утра до вечера, потому что ее дети рубятся в приставку. Уже так привыкла, что и засыпает под него (смеется).

В то же время я не могу себя назвать таким суперузнаваемым, как, допустим, Таш Саркисян в зените славы Comedy Club, — сказал Георгий Черданцев.