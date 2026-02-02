Георгий Черданцев: «Наташа Королева подошла: “Георгий, а я вас слушаю”. Выяснилось, что фанатка футбола, смотрит матчи»

Одна дама мне выдала: «Георгий, вы живете у меня в квартире». Я вздрогнул: что происходит? Оказалось, она мой голос слышит дома с утра до вечера, потому что ее дети рубятся в приставку. Уже так привыкла, что и засыпает под него (смеется).