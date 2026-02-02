Георгий Черданцев: «Наташа Королева подошла: “Георгий, а я вас слушаю”. Выяснилось, что фанатка футбола, смотрит матчи»

— Есть определенная аудитория, которая интересуется футболом, и она значительно шире, чем принято считать. О некоторых людях и подумать такое сложно, а они тоже оказываются в теме.
— Например?
— На каком-то мероприятии пела Наташа Королева. Лично мы не были знакомы. Она сама подошла: «Георгий, а я вас слушаю». Выяснилось, что она фанатка футбола, смотрит матчи.
И таких людей масса. Просто их об этом не спрашивают, а они и не говорят. Понятно, что фанаты футбола — это отдельная каста, люди, которые 24 часа в сутки болеют за любимую команду и знают турнирную таблицу.
Но есть огромное — просто огромное! — количество людей, которые не интересуются РПЛ и европейскими чемпионатами, но в целом следят за футболом: болеют за условную «Барселону» и смотрят Лигу чемпионов. Или не пропускают чемпионаты мира и Европы. Или играют в FIFA — такая категория тоже есть.
Одна дама мне выдала: «Георгий, вы живете у меня в квартире». Я вздрогнул: что происходит? Оказалось, она мой голос слышит дома с утра до вечера, потому что ее дети рубятся в приставку. Уже так привыкла, что и засыпает под него (смеется).
В то же время я не могу себя назвать таким суперузнаваемым, как, допустим, Таш Саркисян в зените славы Comedy Club, — сказал Георгий Черданцев.