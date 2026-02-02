Ричмонд
Роналду выступает против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции» (Ягыз Сабунджуоглу)

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступает против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль», сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Источник: Спортс"

Португалец считает, что трансфер Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» «нанесет ущерб честной конкуренции».

Ранее появилась информация, что француз согласовал контракт с клубом.

На данный момент «Аль-Хилаль» возглавляет таблицу чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне, набрав 46 очков в 18 матчах. «Аль-Наср» располагается на второй позиции, имея в активе 43 балла в 18 играх.

Роналду недоволен тем, как PIF управляет «Аль-Насром» в сравнении с конкурентами. Форвард пропустит матч с «Аль-Риядом».